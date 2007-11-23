С Закарпатья в Гамбург увезут 260 тонн пестицидов... и сожгут

Из Закарпатья вывезут 260 тонн пестицидов и сожгут их в немецком Гамбурге.

Как сообщили УНИАН в Государственной экологической инспекции в Закарпатской области, процесс вывоза непригодных к использованию химических средств защиты растений в Закарпатье уже начат. Груз будет следовать из Украины через таможенный пункт пропуска Ягодин в Польшу, а потом в г. Гамбург (Германия).

По данным экологов, в процессе деятельности сельскохозяйственных предприятий еще со времен СССР только на территории Закарпатья накопились сотни тонн запрещенных, непригодных к использованию и неопределенных химических средств защиты растений (ХСЗР). По результатам инвентаризации по состоянию на 17 мая 2007 года в Закарпатье учтены 354,022 тонны этих веществ, а на территории ОАО "Хустский агрокомплекс" - 154 тонны загрязненной пестицидами почвы.

За период 2003-2004 годов на территории области были начаты работы по их контейнеризации. Тогда 44,646 тонн ХСЗР были запакованы в 41 контейнер. Изготовление контейнеров и проведение работ по контейнеризации проводилось за счет финансирования из государственного фонда (200 тыс. грн.). Однако контейнеры не гарантируют безопасного хранения и они разрушаются, поэтому необходимо утилизировать запрещенные к применению химические вещества на специализированном предприятии.

Вопрос дальнейшего обращения с этим видом отходов неоднократно рассматривался на совещаниях и заседаниях комиссий облгосадминистрации и был вынесен на рассмотрение расширенного совместного заседания коллегий Минприроды и Закарпатской ОГА 22 сентября 2006 года. Во исполнение решения коллегий на территории области было организовано выполнение работ по обезвреживанию неизвестных, непригодных и запрещенных к использованию химических средств защиты растений (ХСЗР) за счет средств Государственного фонда охраны окружающей природной среды в сумме 450 тыс. грн. За пределы области с территории Великоберезнянского района были вывезены на обезвреживание 33,3 тонны ХСЗР. Кроме того, за счет средств районного фонда охраны окружающей природной среды из двух хозяйств на территории Ужгородского района вывезены на утилизацию 14,493 тонны веществ.

В этом году между Минприроды и ООО «Научно-производственное общество «Динамика» (г. Запорожье) на основании результатов открытых торгов заключен договор о закупке услуг от 21 августа 2007 года №99 «Проведение работ по обеспечению экологически безопасного сбора, перевозки, хранения, обработки и обезвреживания непригодных или запрещенных к использованию химических средств защиты растений, в том числе и с подготовки и вывоза их за пределы Украины». По итогам проведенного тендера, утилизацию этих ХСЗР будет проводить немецкая фирма “AVG” (Abfail-Verwertungs-Geselschaft mbH) г. Гамбург. Для выполнения указанных работ из Государственного фонда охраны окружающей природной среды выделены 16,5 млн. грн. В соответствии с условиями настоящего договора общий объем отходов, который подлежит обезвреживанию, составляет 1000 тонн, в том числе на территории Закарпатской области – 260 тонн, Одесской области – 283 тонны, Хмельницкой области – 410 тонн, Черновицкой области – 47 тонн.

Приказом Минприроды Украины от 29 сентября 2007 года №502 создана соответствующая комиссия по приему работ согласно договору от 21.08.07 №99, в состав которой включен и начальник государственной экологической инспекции в Закарпатской области М.САДОХА.

Вывоз непригодных или запрещенных к использованию химических средств защиты растений начат с Закарпатской области 20 ноября 2007 года. ООО “НВТ ”Динамика” из склада в с. Тересва Тячевского района в автофургоны загружена первая партия химических отходов и отправлена из Украины в Германию транзитом через Польшу.

На протяжении всего процесса государственная экологическая инспекция в Закарпатской области будет осуществлять контроль выполнения условий договора в части проведения работ по сбору, надлежащему хранению в специально отведенных местах, упаковке (затариванию) отходов, осуществлением полной очистки территорий и помещений, на которых проводились работы, перевозкой грузов по территории области, а также в пределах своей компетенции будет проводить таможенное оформление отходов.

Отгрузка отходов проходит под руководством технического директора ООО «Научно-производственное общество «Динамика» Александра ЖУРАВСКОГО, представителя немецкой фирмы “AVG” (Abfail-Verwertungs-Geselschaft mbH) Арвидаса КВЕТКАУСКАСА.

ООО “НВТ ”Динамика” из склада в с. Тересва Тячевского района в автофургон загружены 17,5 тонны химических отходов. Теперь груз проходит таможенное оформление. Вчера начата загрузка второго автофургона.