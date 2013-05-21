Нацфинуслуг разработала законопроект по запрету финансовых пирамид

Документом предусматривается ответственность для организаторов финансовых пирамид в виде штрафа в размере от 1700 грн или тюремного заключения сроком на 8 лет с конфискацией имущества.

Разработку системы противодействия созданию финансовых пирамид координирует первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, сообщил глава Нацкомфинуслуг Борис Визиров, передает РБК-Украина.

Говоря о нынешнем законодательном регулировании борьбы с финансовыми пирамидами, Визиров отметил, что оно несовершенно. «Сегодня нужно дать определение самому понятию финансовой пирамиды, потому что сегодня действует система, которая определена в законе «О защите прав потребителей». Но в нем есть некоторые пробелы, потому этот закон не может определить и обезопасить потребителей от финансовых пирамид. Они создаются без создания юрлица, или даже физлица-предпринимателя, то есть это совершенно нелегальная организация. И обманутых граждан закон о защите прав потребителей защитить не может, потому что он не содержит даже определения финансовой пирамиды», – сказал Визиров.

Он отметил, что разработанный законопроект запретит не только создание пирамид, но и их рекламу.

«Идеальный путь – это убрать с рынка все такие организации. Но сделать это одномоментно невозможно – это кропотливая, слаженная работа министерств, ведомств. Этот процесс сейчас координирует первый вице-премьер Сергей Арбузов, и это дает возможность давать определенные поручения, этот вопрос находится на контроле и это ускоряет решение некоторых вопросов», – сообщил Визиров.

Он также пообещал, что в ближайшее время документ будет готов к внесению в парламент, и выразил надежду, что депутаты примут законопроект, призванный защитить украинцев от мошенников.