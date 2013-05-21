ПриватБанк откроет журналистам банковский рынок будущего

23 мая ПриватБанк приглашает украинских журналистов и блоггеров на встречу, посвященную революционным банковским новинкам от одного из главных новаторов финансового мира. В ходе встречи топ-менеджеры банка лично расскажут и, главное, покажут самые интересные технологии, над которыми банк работал последние несколько лет.

“Я собираюсь рассказать о двух услугах, которые, как мне кажется, окажут реальный позитивный эффект на экономику страны”, - говорит председатель правления ПриваБанка Александр Дубилет.Кроме того, банкиры расскажут и о том, как расплачиваться за покупки с помощью QR-кода, как Google Glass изменит банковское обслуживание, и прдставят еще много интересной информации, которую можно использовать не только с профессиональной точки зрения, но и для себя лично.

“Мы сделаем несколько емких, но при этом лаконичных презентаций. Они будут интересны всем коллегам-журналистам, даже если вы не специализируетесь на тематике банков и технологиях”, - отмечает маркетинг-директор ПриватБанка Дмитрий Дубилет.

Встреча стартует 23 мая в 17-00 в Киеве в “Олимпийском дворике” НСК “Олимпийский”. Аккредитоваться на мероприятие можно за пару минут на специальной странице в Интернет. Каждому участнику встречи ПриватБанк совместно с MasterCard бесплатно вручат элитную карту MasterCard World.