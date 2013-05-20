На Луганщине накрыли базу незаконной перекачки дизтоплива из России

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Миндоходов в Луганской области.

По словам начальника отдела налоговой милиции Старобельской межрайонной государственной налоговой инспекции Главного управления Миндоходов в области, подполковника налоговой милиции Валерия Альчакова, контрабандное горючее поступало на территорию Украины через полихлорвиниловый трубопровод, вкопанный в землю на глубине 20-25 см. Хранились нефтепродукты в 30-тонной цистерне, замаскированной под сеновал. Двор был тщательно подготовлен для приема тяжелых автоцистерн. Для того, чтобы обезопасить емкость от перелива, была выведена труба сброса избыточного топлива в колодец.

«В этом селе уже не первый раз мы выявляем нелегальный трубопровод, - рассказал руководитель отдела. - Два месяца назад наши сотрудники обнаружили подобную нефтебазу, которая служила пунктом накопления контрабандного дизтоплива для дальнейшего транзита. Тайники и приемы маскировки аналогичные».

Альчаков также отметил, что такая «популярность» села среди контрабандистов объясняется его удобным расположением - в километре от российско-украинской границы.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к деятельности подпольной нефтебазы. Пограничники демонтируют трубопровод и выясняют факт пересечения государственной границы.

По факту нанесения ущерба окружающей среде подготовлены материалы в соответствующие природоохранные инстанции.