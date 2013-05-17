В Крыму поймали россиянина, которого искали 10 лет за двойное убийство
Сотрудники милиции и бойцы "Беркута" задержали в Крыму мужчину, который 10 лет находился в международном розыске за двойное убийство в России и бежавший из страны.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления МВД в Крыму, Украина решает вопрос об экстрадиции подозреваемого в РФ.
Задержанного зовут Алексей, ранее он занимался бизнесом в Ростове-на-Дону.
7 апреля 2003 года у кафе "Охотничий клуб" в Ростове в день своего рождения в упор расстрелял из помпового ружья двух местных жителей, с которыми был в плохих отношениях, раненые умерли в больнице.
Оставив припаркованный у кафе автомобиль, без вещей и документов мужчина скрылся.
На следующий день его объявили в международный и межгосударственный розыск, а затем заочно арестовали.
Все 10 лет Алексей "кочевал" по украинским городам. Последние 7 лет жил в Крыму на съемных квартирах вместе с женой и двумя сыновьями и нигде не работал, сообщили в крымской милиции.