В УСПП призвали развивать цивилизованное вексельное обращение

По словам экономиста, вексель как долговой документ – это распространенная мировая цивилизованная практика, которая может быть эффективной и в нашей стране. «Эта тема очень актуальна, поскольку много отечественных предприятий испытывает недостаток оборотных средств, а дорогие кредитные ресурсы им недоступны», - сказал специалист.



Поэтому он в целом поддерживает предложения, сформулированные в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры в финансовых векселях». Но при этом очень важно, чтобы Рада и Кабмин учли многие принципиальные детали, отметил глава УСПП. «Нужно создать механизмы вексельных расчетов при задолженности госбюджета перед местными бюджетами, при возмещении отрицательного сальдо НДС, что поможет решить проблему оборотных средств предприятий», - акцентировал Кинах.

И обратил внимание, что вместе с принятием соответствующего законодательства Кабмин должен поработать над порядком обращения векселей.

«В нем должно быть учтено, что если налогоплательщик получает от государства вексель, он должен иметь право рассчитываться им по своим текущим обязательствам перед бюджетом, в частности при уплате ввозного импортного налога на добавленную стоимость. Этот порядок должен предусматривать контроль дисконтирования векселей, их обращения в банках», - отметил экономист.