На Житомирщине глава сельсовета тайком выписывал себе премии

В Житомирской области сотрудники сектора Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Овручского райотдела милиции разоблачили председателя одного из сельсоветов района и руководителя отдела Овручской райгосадминистрации, которые, злоупотребляя служебным положением, незаконно получали премии.

Как сообщила УНИАН работник пресс-службы УМВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук, злоумышленников задержали в среду, 15 мая, в отношении них открыли уголовные производства.

"Председатель одного из сельских советов Овручского района, 56-летний госслужащий, неоднократно вносил изменения в решения сельского совета, дополняя официальные документы данными о собственном премировании. Хотя эти вопросы должны предварительно рассматриваться на сессиях", - рассказала Номерчук.

По ее словам, таким образом, председатель сельсовета незаконно выписал себе премии на сумму 9 тыс. гривень.

К ответственности будет привлечен и 44-летний руководитель отдела Овручской райгосадминистрации, который также длительное время премировал самого себя без ведома руководства. Правоохранители установили, что чиновник издавал соответствующие недостоверные приказы, согласно которым получил деньги в сумме 5 тыс. грн.

«Информация о выявленных фактах была внесена в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная правовая квалификация обоих совершенных правонарушений - ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка)», - рассказал УНИАН начальник Овручского райотдела милиции Владимир Башинский.

Согласно действующему законодательству, такие действия караются штрафом или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.