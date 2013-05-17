В Украине около миллиона семей не могут завести детей

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения, ссылаясь на данные официальной статистики, уровень бесплодия в нашей стране является невысоким – 3,5-2,8 на 1000 человек женского населения и 0,5 – мужского.

В ведомстве проинформировали, что низкий уровень репродуктивного здоровья женщин еще до наступления беременности находит свое отражение и во время беременности и родов. Несмотря на незначительную позитивную динамику, уровень заболеваний беременных, которые влияют на ход беременности, родов и состояние рожденных детей, остается высоким. У каждой четвертой беременной есть проявления анемии, у каждой седьмой – болезни мочеполовой системы, у каждой шестнадцатой – болезни системы кровообращения, отметили в Минздраве.

Несмотря на то, что качество соматического и генеративного здоровья населения Украины все еще не соответствует международным стандартам и существенно влияет на частоту осложненных родов, доля их в течение последних лет уменьшилась с 40,8% в 2008 г. до 30,7% в 2012 г. В министерстве считают, что это обусловлено внедрением в деятельности заведений акушерско-гинекологической службы современных перинатальных технологий, в частности, родовспоможения, ориентированного на участие семьи, демедикализации родов, ведения партограммы и тому подобное.

Также в Минздраве сообщили, что в Украине возросла доля нормальных родов - с 59,2% до 69,3%, соответственно.