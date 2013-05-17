Ассоциация с ЕС станет стимулом для украинской экономики – эксперт

Кроме того, режим свободной торговли с ЕС приведет к тому, что иностранные компании будут инвестировать средства в создание своих производств на территории Украины для упрощения доступа на европейские рынки.

Такое мнение высказал Олег Устенко, исполнительный директор международного фонда Блейзера, комментируя рекомендацию Еврокомиссии подписать с Украиной соглашение об ассоциации.

По мнению эксперта, даже без учета создания зоны свободной торговли с ЕС, создание которой предусмотрено соглашением, его реализация приведет к существенным институциональным улучшениям, что улучшит инвестиционный климат в нашей стране.

«От соглашения об ассоциации я ожидаю не только изменения торгового режима. Это в значительной степени институциональные изменения, которые предусматриваются в неторговой части соглашения. Они должны иметь серьезный эффект для украинской экономики. Институциональные изменения однозначно будут позитивно отражаться на инвестиционном климате», – сказал Олег Устенко.

Говоря непосредственно о выгодах от создания зоны свободной торговли Украина-ЕС, эксперт особо отметил тот факт, что многие страны, у которых сейчас нет свободного доступа на европейский рынок, будут заинтересованы создавать производства на территории Украины.

«От режима свободной торговли с ЕС я ожидаю дополнительного притока зарубежных инвестиций в Украину. В первую очередь это касается тех производителей, которые заинтересованы в работе на европейском рынке. Украина имеет все шансы стать своего рода мостиком между Китаем и Европой – их продукция будет иметь украинское происхождение, а не китайское. Соответственно будет подпадать под режим свободной торговли. Не исключаю, что часть своих производств к нам могут перенести россияне. Часть производств может быть перенесена с территории восточноевропейских стран-участниц ЕС в нашу страну. В таком случае, благодаря более дешевой украинской рабочей силе, европейские производители получат дополнительные конкурентные преимущества», – полагает Устенко.

Говоря об объемах потенциальных зарубежных инвестиций, эксперт сказал, что это «как минимум сотни миллионов долларов».

Напомним, 15 мая текущего года Европейская комиссия одобрила проект решения Совета ЕС о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной. Документ содержит не только политическую составляющую, но также предусматривает создание зоны свободной торговли Украина-ЕС.