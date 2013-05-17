В Кабмине обещают поддержать украинское автомобилестроение

Министр отметил, что посещение этого современного производства оставило большое впечатление. Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Прасолов напомнил, что Правительство сейчас уделяет большое внимание восстановлению украинского автопрома, чему свидетельство все последние шаги в этом направлении, включая и такую вынужденную меру как введение спецпошлины.

«Мы способны поднять свой автопром. В этом я убедился, посетив ЗАЗ. Прежде всего, на этом предприятии впечатляет локализация - здесь производится 50-70% от общего количества автомобильных деталей и узлов, то есть мы можем самостоятельно производить фактически полностью автомобиль. Второй важный момент: сейчас Правительство уделяет также огромное внимание развитию малого и среднего бизнеса, у ПАО «ЗАЗ» 790 смежников, то есть он обеспечивает работой не только большие, но и средние и малые предприятия», - сказал Министр экономического развития и торговли Украины.

Игорь Прасолов также акцентировал внимание, что отечественному автопрому за три года, на протяжении которых будет действовать спецпошлина, необходимо наладить работу с инвесторами, найти партнеров, модернизировать производство.

«Сегодня мяч, как говорится, на половине поля автопромышленников. Они должны сосредоточиться на конкурентоспособности, потому что рынок у нас открыт, и обычно покупается не то, что производится, а то, что заслуживает, чтобы его купили. Потому что на рынке голосует покупатель», - сказал Игорь Прасолов.

Кроме того, Министр рассказал, что сейчас в рамках законодательно-нормативных актов прорабатывается вопрос о том, чтобы защитить украинский рынок от псевдо-производителей, которые занимаются на территории Украины только сборкой, не развивая производство.

«Мы заинтересованы, чтобы продукция с высокой добавленной стоимостью производилась на нашей территории. То, что я увидел на этом предприятии, вселяет уверенность, что мы с этим заданием справимся вполне», - сказал Игорь Прасолов.