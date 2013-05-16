Москаль говорит, что власть сама записала Украину в «фашистские» государства

По информации Министерства юстиции, в Украине нет политических партий или общественных организаций, которые исповедуют фашистскую идеологию, также в украинском законодательстве отсутствует официальное определение терминов “фашизм” и “фашист”.

Это подчеркнул народный депутат Украины первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль, ссылаясь на ответ Министерства юстиции Украины.

«В январе этого года я обращался к министру юстиции Александру Лавриновичу с просьбой ответить, зарегистрированы ли в Украине политические партии и общественные организации, которые исповедуют фашистскую идеологию, а также есть ли в украинском законодательстве официальное определение терминов “фашизм” и “фашист”. Ответ на оба вопроса — отрицательный», - сообщил народный депутат.

Он отметил, что несмотря на это, «правящая партия массово организует по всей Украине так называемые антифашистские митинги, на которые принудительно сгоняет работников бюджетной сферы, студентов и т. п». «Выходит так, - заметил Москаль, - что власть сама записала Украину в “фашистские” государства да еще и хвастается этим перед всем миром».

При этом первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией спрашивает: «А где были СБУ и МВД, которые допустили возникновение в Украине фашизма? И кто именно эти фашисты, против которых организуются антифашистские митинги?».

При этом Москаль сообщил, что ему лично известно о существовании в Украине только одного “фашиста” - это житель Киева, криминальный авторитет по прозвищу “Фашист”. «При необходимости я предоставлю Партии регионов адрес “Фашиста” с тем, чтобы она организовывала свои опереточные митинги перед его окнами», - прибавил Москаль.