Могилев обещает следить за порядком в День памяти жертв депортации

Об этом заявил Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев в рамках пресс-конференции в информационном агентстве «УНИАН» 15 мая.

Анатолий Могилев подчеркнул, что, несмотря на попытки искусственного разжигания конфликта со стороны отдельных политиков, власть гарантирует, что траурные мероприятия пройдут на высоком уровне, с соблюдением порядка и без эксцессов: «Традиционно распространяется информация о якобы межнациональных конфликтах, которые могут привести к дестабилизации ситуации в Крыму. Я скажу прямо — это откровенная ложь и инсинуации».

Анатолий Могилев добавил, что отдельные деятели ведут масштабную кампанию по дискредитации центральной и крымской власти, выбрав главными целевыми группами международные организации и посольства иностранных государств. Глава Совета министров убежден, что искусственное нагнетание конфликта и такие методы неуместны в регионе, где благодаря толерантности крымчан на протяжении многих лет сохраняется межнациональное согласие и стабильность: «В достижении своих политических целей эти деятели используют годовщину депортации. Моя позиция неизменна: День памяти жертв депортации — это день объединения, толерантности, уважения друг к другу, день без политики».

Причины таких действий объясняются резким снижением политического влияния отдельных личностей: чем активнее власть решает проблемы репатриантов, в том числе земельный вопрос, чем выше уровень благосостояния крымских татар — тем меньше рычагов влияния остается у отдельных деятелей.

Более того, такие действия являются попыткой скрыть в информационном шуме следы беспрецедентных хищений средств Государственного бюджета и международных организаций, которые выделялись на обустройство депортированных народов. «За годы независимости на обустройство было выделено порядка полутора миллиардов гривен. Часть этого потока растворилась, ушла в чьи-то карманы. Сейчас мы наводим порядок в этой сфере, и это вызывает дикое сопротивление со стороны отдельных политических деятелей. Это политиканство недопустимо. Власть в состоянии адекватно на это ответить. Никаких конфликтов у нас не будет», — заявил Анатолий Могилев.

Напомним, Совет министров АРК принял распоряжение №178-р от 18 марта 2013 года «О мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации из Крыма», согласно которому 17 и 18 мая в городах и районах автономии пройдут траурные мероприятия, в том числе возложения цветов к мемориалам, митинги, вечер-реквием, акция «Зажги свечу в своем сердце» и т.д.

В рамках подготовки к траурным мероприятиям в Совете министров провели три заседания оргкомитета под руководством Анатолия Могилева. Глава правительства автономии заявил, что власть окажет максимальное содействие в проведении мероприятий, организации подвоза крымчан на всекрымский траурный митинг. В эти дни профильные ведомства переходят на усиленный график.