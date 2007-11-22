В Луганске отмечают 206-ю годовщину своего земляка Владимира Даля

В Луганске начались торжества по случаю 206-й годовщины со дня рождения выдающегося лексикографа, этнографа и писателя Владимира Даля.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера представители общественности города возложили цветы к памятнику В.Далю.

В литературном музее В.Даля начался областной конкурс на лучшего знатока русского языка и литературы среди учеников общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений области.

Сегодня в Восточно-Украинском национальном университете им. В.Даля открываются XI Международные Далевские чтения, в рамках которых будут подведены итоги областного конкурса научных работ «Мой земляк – Владимир Даль».

Справка УНИАН. В.Даль по происхождению датчанин. Родился в Луганске 22 ноября 1801 года. Его литературный псевдоним – Казак Луганский.

Он прожил в Украине 20 лет, знал украинский язык, дружил с Николаем Гоголем, Евгением Гребенкой, Григорием Квиткой-Основьяненко. В 1861-1862 гг. опубликовал сборник «Поговорки русского народа», куда включил немало украинских поговорок, прибауток, скороговорок и загадок. В.Даль также собрал фольклорные и языковые материалы для украинского словаря, но словарь остался неопубликованным. Написал ряд художественных произведений на украинскую тему.