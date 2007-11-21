Взорвавшуюся шахту перекроют шлакоблоками: внутри остаются 11 горняков

На шахте им. Засядько шесть отделений горноспасателей ведут работы по изоляции взрывоустойчивыми перемычками аварийного участка с целью ликвидации пожара.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в данное время ведется доставка в шахту материалов для возведения перемычек. В связи с высокой температурой, достигающей 65-70 градусов, было скорректировано место установки перемычек. В шахту на горизонт 1078 метров уже доставлено 1800 штук шлакоблока, 8 тонн бикрепи, 16 тонн гипса, а также четыре установки нагнетания инертного газа "Монолит" и другие материалы и оборудование.

В штабе напомнили, что найдены и подняты на поверхность 89 тел погибших горняков. Судьба еще 11 шахтеров пока неизвестна.