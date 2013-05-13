Главное за день: обзор топ-новостей

На параде ко Дню матери в США открыли стрельбу: 19 пострадавших

Неизвестные открыли стрельбу по участникам парада в честь дня матери в городе Новый Орлеан (штат Луизиана, США). В результате стрельбы пострадали 19 человек: десять мужчин, семь женщин, десятилетний мальчик и десятилетняя девочка, уточнили в полиции. У детей касательные ранения, их состояние не вызывает опасений. Полиция показала видео расстрела, где видно, как чернокожий парень открыл огонь по толпе.

В Шостке на заводе взорвался паровой котел: один человек погиб, двое пострадали

Один из операторов котельной с порезами тела госпитализирован в Шосткинскую центральную районную больницу. Второй оператор, получивший ожоги и повреждения роговицы глаз, получил медицинскую помощь и от госпитализации отказался.

Генпрокуратура сегодня возобновила следствие по делу Щербаня

Генеральная прокуратура Украины сегодня возобновила приостановленные 26 апреля следственные действия по делу об убийстве депутата и бизнесмена Евгения Щербаня, в организации которого подозревается экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.

Совмин ЕС утвердил ратификацию Соглашения об упрощении визового режима с Украиной

Совет министров Европейского Союза утвердил ратификацию Соглашения между Украиной и ЕС о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Сообществом об упрощении оформления виз.

Ставицкий: Украина в этом году планирует купить 30-32,5 миллиардов кубов газа

«Что касается импорта, то потребление уменьшится за счет энергоэффективности. Примерно для химической отрасли (импорт составит - УНИАН) - в объеме 8-8,5 млрд, и для других отраслей, включая ТКЭ (теплокоммунэнерго - УНИАН) - примерно 22-24 млрд кубометров газа », - сказал Э.Ставицкий.

Регионал предлагает Раде изменить регламент

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР, народный депутат от Партии регионов Владимир Макеенко зарегистрировал в парламенте проект постановления о принятии за основу законопроекта о внесении изменений в Регламент Верховной Рады.

Доходы украинского бюджета выросли на 5%

Доходы государственного бюджета Украины в январе-апреле 2013 выросли на 5 млрд грн, или на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 106,1 млрд грн.

СМИ: Янукович за время президентства помиловал 49 человек

В 2010 году было помиловано 16 человек, 2011 - 4 человека, в 2012 - 21 человек, в 2013 - 8 человек.