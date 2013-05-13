Полиция Нового Орлеана показала кадры стрельбы на городском параде (видео)

Об этом по информации полицейского департамента сообщает в понедельник РИА Новости.

На записи, которая длится полторы минуты, виден предполагаемый злоумышленник - темнокожий молодой человек в белой футболке. Сначала он стоит у стены здания, затем начинает движение вслед прошедшей толпе и достает из кармана оружие. На видео нет звука - на последующих кадрах видно лишь, как люди в панике разбегаются с перекрестка в разные стороны. Пострадавшие падают на асфальт, остальные сталкиваются, падают друг на друга, чтобы не попасть под пули. Маленький ребенок, находящийся буквально в пяти метрах от стрелявшего, успевает забежать за угол дома.

Ранее представители полиции сообщили журналистам, что причастных к стрельбе может быть трое. За информацию, которая приведет к аресту виновных, предлагается вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.

В результате стрельбы пострадали 19 человек: десять мужчин, семь женщин, десятилетний мальчик и десятилетняя девочка, уточнили в полиции. У детей касательные ранения, их состояние не вызывает опасений.