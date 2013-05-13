Генпрокуратура сегодня возобновила следствие по делу Щербаня

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, комментируя озвученное сегодня защитником Тимошенко Сергеем Власенко постановление о приостановлении следственных действий по делу.

Как объяснили в Генпрокуратуре, в украинском законодательстве, в частности, в новом Уголовном процессуальном кодексе четко регламентированы и ограничены сроки следствия в уголовных производствах, поэтому, собственно, законодатель предусмотрел возможность приостановления следствия после вручения лицу постановления о подозрении на основании статьи 280 УПК.

Как отметили в пресс-службе, в частности, речь идет о п. 3 этой статьи, которая предусматривает такую возможность при наличии необходимости выполнять процессуальные действия в рамках международно-правового сотрудничества.

В Генпрокуратуре заметили, что международно-правовые поручения по делу Щербаня были направлены в несколько стран. Кроме того, с учетом запланированных на ближайшее время следственных действий по этому делу постановлением следователя следствие возобновлено сегодня.

Справка УНИАН. 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве Щербаня, Тимошенко было вручено уведомлние о подозрении ее в организации совместно с экс-премьер-министром Павлом Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.

Сегодня, 13 мая, защитник Тимошенко Власенко заявил, что 26 апреля Генеральная прокуратура приостановила следствие по этому делу.

Власенко сказал: “У меня в руках письмо Генеральной прокуратуры - есть соответствующее постановление следователя, согласованное с соответствующим прокурором”.

По словам защитника, что “формальным поводом для приостановления досудебного следствия по этому делу является обращение с соответствующим поручением в рамках международного сотрудничества”.

На уточняющий вопрос журналистов, о каком именно обращении идет речь, Власенко отказался отвечать, отметив, что его ответ «может быть расценен как раскрытие тайны досудебного следствия», и посоветовал журналистам с этим вопросом обратиться в Генеральную прокуратуру.

На сайте «Украинской правды» обнародована фотокопия соответствующего постановления ГПУ, подтверждающая сообщение Власенко. Формально, основанием для приостановления стало неудовлетворение запросов о юридической помощи в Чешскую Республику и США.

В документе, в частности, отмечается: "13.03.2013 подготовлен и 25.03.13 в порядке главы 43 УПК Украины в компетентные органы Чешской Республики направлен запрос о предоставлении правовой помощи в уголовном производстве № 42012000000000006.

Кроме того, 05.04.2013 подготовлен в порядке главы 43 УПК Украины в указанном уголовном производстве и направлен запрос о предоставлении правовой помощи в компетентные органы Соединенных Штатов Америки.

Учитывая то, что выполнение запросов о международной правовой помощи компетентными органами иностранных государств требует довольно много времени, а потому есть необходимость и предусмотренная законом возможность приостановления досудебного расследования до завершения процессуальных действий в пределах международного сотрудничества и получения международных материалов", - говорится в постановлении Степана Божила.