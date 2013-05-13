Доходы украинского бюджета выросли на 5%

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, доходы общего фонда госбюджета за январь-апрель текущего года выросли на 4,7 млрд грн, или на 5,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 91,4 млрд грн, доходы специального фонда — на 0,3 млрд грн, или на 2,1%, до 14,7 млрд грн.

Также сообщается, что за январь-апрель текущего года объем возмещения налога на добавленную стоимость вырос на 3,4 млрд грн, или на 22,6%, по сравнению с январем-апрелем прошлого года - до 18,5 млрд грн. В том числе автоматическое возмещение НДС составило 7,4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов Украины, дефицит госбюджета за январь-март 2013 года составил 4,523 млрд грн. За январь-март госбюджет Украины получил 83,791 млрд грн, что на 8,5% больше показателя за аналогичный период 2012 года. Против января-марта 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета выросли на 9,1% - до 71,883 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.