Совмин ЕС утвердил ратификацию упрощения визового режима с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Украины при Европейских Содружествах (Европейском Союзе), советник Президента Украины – Уполномоченный Украины по вопросам внешнеполитическим и интеграционных процессов Константин Елисеев на брифинге для прессы в Киеве.

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“Несколько минут назад получена позитивная новость из Брюсселю: буквально только что Совет министров ЕС утвердил ратификацию усиленного Соглашения об упрощении порядка выдачи виз”, - сказал Елисеев.

Он выразил надежду, что таким образом соглашение вступит в силу с 1 июля текущего года.

Елисеев пообещал, что сейчас Украина ускорит работу по выполнению внутренних процедур. “И я надеюсь, что с 1 июля этого года это усиленное Соглашение об упрощении порядка выдачи виз вступит в силу, и наши граждане уже во время летних отпусков смогут активно использовать настоящий документ”, - сказал Елисеев.

При этом он пообещал, что украинская сторона будет контролировать процесс выдачи виз на основании уже этого Соглашения. “Мы не дадим спуска консульским учреждениям стран - членов ЕС здесь в Киеве для того, чтобы они в полной мере, в полном объеме выполняли это важное для нас соглашение”, - сказал Елисеев.

При этом он добавил, что украинская сторона не будет останавливаться на уже достигнутом результате по упрощению оформления виз, поскольку окончательной целью является установление безвизового режима со странами ЕС. “И в этом направлении мы будем работать”, - сказал советник Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о внесении изменений в Соглашение об упрощении оформления виз с ЕС 22 марта 2013 года.

18 апреля 2013 г. Европейский парламент ратифицировал Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Содружеством об упрощении оформления виз.

"За" проголосовало большинство депутатов, зарегистрированных в зале, голосование проводилось путем поднятия рук.

Соглашение было подписано 23 июля 2012 года в Брюсселе.

Положениями соглашения расширяются категории граждан Украины, которые имеют право на упрощенное оформление бесплатных и многократных виз; совершенствуется порядок оформления виз для представителей средств массовой информации; определяются четкие сроки действия многократных виз; устанавливается возможность срочного оформления виз (на протяжении 3 суток) лицам, проживающим на значительном расстоянии от места представления визового ходатайства (при условии уплаты срочного консульского сбора); вводится безвизовый режим поездок для граждан Украины, которые пользуются биометрическими служебными паспортами.

Упрощенный режим оформления виз будет касаться: журналистов и членов технического персонала, сопровождающих их с целью выполнения профессиональных обязанностей; участников официальных программ обмена, организованных городами-побратимами и другими муниципальными единицами; представителей религиозных общин; представителей профессий, принимающих участие в международных выставках, конференциях, симпозиумах, семинарах или других подобных мероприятиях, которые проводятся на территории государств-членов; лиц в возрасте 25 лет или младше, которые являются участниками семинаров, конференций, спортивных, культурных или образовательных мероприятий, организованных неприбыльными организациями.

Также это касается близких родственников: одного из супругов, детей (в том числе усыновленных), родителей (в том числе опекунов), дедушек, бабушек и внуков, которые посещают граждан Украины, имеющих действительное разрешение на проживание на территории государств - членов или граждан Европейского Союза, которые проживают на территории государства-члена, гражданами которого они являются; представителей общественных организаций, путешествующих с целью образовательной подготовки, участия в семинарах, конференциях, в том числе в рамках программ обмена; участников официальных программ ЕС по приграничному сотрудничеству, таких как Инструмент Европейского соседства и партнерства (ИЕСП).

Имплементация соглашения будет способствовать дальнейшей либерализации визового режима с Европейским Союзом, развитию контактов между гражданами Украины и государств - членов ЕС, созданию основы для будущего введения стороной ЕС полноценного безвизового режима для граждан Украины.

В нем сказано, что принятие закона даст возможность осуществить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу Соглашением между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Содружеством об упрощении оформления виз.

Отмечается, что вступление соглашения в действие обеспечит упрощение режима поездок граждан Украины в государства - члены ЕС, будет способствовать дальнейшему развитию отношений между Украиной и Евросоюзом и интенсификации контактов в социально-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.