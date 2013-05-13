Регионал предлагает Раде изменить регламент

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР, народный депутат от Партии регионов Владимир Макеенко зарегистрировал в парламенте проект постановления о принятии за основу законопроекта о внесении изменений в Регламент Верховной Рады.

Об этом сообщается на сайте парламента.

В то же время текст проекта постановления на сайте пока отсутствует.

Вместе с тем обнародован связанный с этим проектом постановления законопроект «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины» относительно использования электронной системы» (№2173).

В объяснительной записке к нему отмечается, что этим законопроектом предлагается изложить в новой редакции часть первую статьи 17 Регламента ВР. Поскольку именно в этой статье впервые применяются термин "электронная система подсчета голосов карточками, далее – электронная система" и внесение изменений в часть четвертую статьи 26, часть первую статьи 27 и изменение названия статьи 43, которая оградит от необходимости постоянного внесения изменений в статьи 26, 37, 43, 47, 49 Регламента ВР.

Отмечается, что принятие ВР Положения о порядке использования электронной системы сделает невозможным влияние человеческого фактора на работу системы, а также в случае изменения ее работы: внедрение сенсорной клавиши, фотоснимка, идентификации пальца и пр. не будет нуждаться во внесении изменений в Регламент Верховной Рады, а лишь во внесении изменений в такое Положение.

Кроме того, в объяснительной записке отмечается, что законопроект является альтернативным к внесенному народным депутатом Владимиром Литвиным проекту закона "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины" (№ 8262).