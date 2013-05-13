В Шостке на заводе взорвался паровой котел: один человек погиб, двое пострадали
11:06, 13 мая 2013Общество
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Сегодня утром в Шостке Сумской области произошел взрыв малого парового котла в котельной цеха № 14 казенного предприятия «Шосткинский казенный завод «Импульс».
На шосткинском заводе взорвался паровой котел
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в результате произошла разгерметизация котла, газовоздушной смесью повреждены окна котельной на площади до 2 кв. м. Погиб слесарь.
Однин из операторов котельной (1977 р.н.) с порезами тела госпитализирован в Шосткинскую центральную районную больницу. Второму оператору (1951 г.р.), получившему ожоги и повреждение роговицы глаз, была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался.
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