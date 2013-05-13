В Шостке на заводе взорвался паровой котел: один человек погиб, двое пострадали

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в результате произошла разгерметизация котла, газовоздушной смесью повреждены окна котельной на площади до 2 кв. м. Погиб слесарь.

Однин из операторов котельной (1977 р.н.) с порезами тела госпитализирован в Шосткинскую центральную районную больницу. Второму оператору (1951 г.р.), получившему ожоги и повреждение роговицы глаз, была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался.