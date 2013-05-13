СМИ: Янукович за время президентства помиловал 49 человек
18:49, 13 мая 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович за время пребывания в должности главы государства помиловал 49 человек.
Юлию Тимошенко Президент, по его словам, помиловать не может
Об этом говорится в ответе на запрос Украинской правды.
В том числе в 2010 году были помилованы 16 человек, в 2011-м - 4 человека, в 2012-м – 21 человек, в 2013 году – 8 человек.
Как известно, 7 апреля Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука.
Юлию Тимошенко Президент, по его словам, помиловать не может.
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