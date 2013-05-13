На параде ко дню матери в США открыли стрельбу: 19 пострадавших

Неизвестные открыли стрельбу по участникам парада в честь дня матери в городе Новый Орлеан (штат Луизиана, США), сообщает РИА Новости.

В результате стрельбы пострадали 19 человек: десять мужчин, семь женщин, десятилетний мальчик и десятилетняя девочка, уточнили в полиции. У детей касательные ранения, их состояние не вызывает опасений.

Всего в параде принимали участие около 300 местных жителей.Полиция ведет поиски троих подозреваемых. Мотив преступления не установлен.

ЧП произошло на пересечении улиц Frenchmen и N. Villere. По словам главы городской полиции, стрелявшие использовали оружие двух типов. Безопасность парада обеспечивали полицейские, но нападение было неожиданным и заняло несколько секунд.

Власти Нового Орлеана объявили вознаграждение в 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет арестовать ответственных за обстрел участников городского парада, сообщает департамент полиции. ФБР заявило, что стрельба в Новом Орлеане не является терактом.