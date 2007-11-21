Мэрия Запорожья заявляет о значительном недофинансировании из госбюджета

Запорожье получило менее 10% средств, предусмотренных в государственном бюджете в качестве субвенции на приобретение вагонов трамваев и троллейбусов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, "в 2007 году для приобретения вагонов троллейбусов и трамваев запланировано выделить государственную субвенцию в размере 6,7 млн. грн., а поступило 567 тыс. грн.", - т.е. менее 8,5% предусмотренной суммы.

По данным пресс-службы, не выполнены обязательства госбюджета перед Запорожьем еще по целому ряду направлений финансирования.

"Из обещанных 6,121 млн. грн. на социально-экономическое развитие и развитие инфраструктуры региона из госбюджета Украины в Запорожье пришло всего 3,7 млн. грн. На 51,6% профинансированы инвестиционные проекты, направленные на социально-экономическое развитие регионов, мероприятия по предупреждению аварий и предотвращение техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве и других аварийных объектах коммунальной собственности: из запланированной на 2007 год государственной субвенции в размере 14,879 млн. грн. город получил 7,677 млн. грн.", - сообщили в пресс-службе.