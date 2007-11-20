Еврокомиссия ожидает, что в целом по Евросоюзу в ближайшие пять лет объем торговли через интернет удвоится, сообщил журналистам глава исполнительной власти ЕС Жозе Мануэл Баррозу.

"Мы ожидаем, что в ближайшие пять лет объем интернет-торговли удвоится и достигнет 263 миллиардов евро", - сказал он.

Интернет-торговля набирает обороты во всем мире. По результатам исследования ACNielsen, проведенного в 2006 году, через интернет делает покупки каждый десятый житель планеты (627 миллионов человек). При этом самым ходовым товаром выступают книги (приобретают 212 миллионов человек), далее идут DVD и видеоигры (135 миллионов человек).

Примерно столько же предпочитают оплачивать через интернет авиабилеты. Еще 128 миллионов человек пользуются онлайн-сервисами для покупки одежды и обуви.