Интернет-торговля набирает обороты во всем мире
22:20, 20 ноября 2007Общество
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Еврокомиссия ждет ее удвоения за пять лет
|Мануэл Баррозу
"Мы ожидаем, что в ближайшие пять лет объем интернет-торговли удвоится и достигнет 263 миллиардов евро", - сказал он.
Интернет-торговля набирает обороты во всем мире. По результатам исследования ACNielsen, проведенного в 2006 году, через интернет делает покупки каждый десятый житель планеты (627 миллионов человек). При этом самым ходовым товаром выступают книги (приобретают 212 миллионов человек), далее идут DVD и видеоигры (135 миллионов человек).
Примерно столько же предпочитают оплачивать через интернет авиабилеты. Еще 128 миллионов человек пользуются онлайн-сервисами для покупки одежды и обуви.
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