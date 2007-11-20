Первый телеканал призывает отказаться от рекламы 24 ноября

Первый Национальный телеканал Украины призывает отказаться от рекламы в День памяти жертв Голодомора. Об этом УНИАН сообщили в PR-отделе НТКУ.

Как отмечают работники телеканала, Голодомор 1932-1933 годов по антиукраинской направленности и масштабности применения оказался самым ужасным оружием массового уничтожения, которым воспользовался сталинский режим в Украине. Это было сознательным террористическим актом политической системы против мирных людей, в результате чего исчезали целые поколения земледельцев, были разрушены социальные основы нации, ее традиции, духовная культура и самобытность. Исследователи называют разные цифры погибших во время Голодомора – от 6 до 10 миллионов безвинных жертв.

Коллектив Первого Национального, освещая общегосударственные мероприятия по увековечиванию памяти жертв Голодоморов и пострадавших от политических репрессий, возложения траурных венков и композиций из ржаных колосков к памятным знакам, местам захоронений жертв Голодоморов, отказался от трансляции любой рекламы в этот день, сообщает НТКУ.

Вместе с тем Первый Национальный призывает все телевизионные каналы Украины поддержать инициативу и 24 ноября, в День памяти жертв Голодомора и пострадавших от политических репрессий, отказаться от трансляции любой рекламы.