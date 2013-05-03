Украинские и китайские журналисты обсудили возможности создания совместных проектов

Делегация провела переговоры с руководством ВАЖ, обменялась опытом работы, утвердила план сотрудничества на следующий год.

«Мы приняли решение интенсифицировать обмен группами журналистов, ведь Китай и Украина в последнее время динамично и эффективно развивают отношения и именно мы, журналисты, должны строить новые мосты, которыми в дальнейшем пойдет движение политиков, бизнесменов, культурный и туристический обмен», - заявил первый заместитель председателя ВАЖ Чжай Хуейшен.

Председатель Национального союза журналистов Украины Олег Наливайко сообщил, что в следующем году делегация ВАЖ примет участие в конференции союза, посвященной 55-й годовщине основания НСЖУ, которая пройдет в апреле 2014 в Киеве.

Украинская делегация посетила редакцию газеты «Жэньминь Жибао», Радио Пекина, встретилась с коллегами в городе Нанкин и Цзинань, ознакомилась с работой свободных экономических зон в провинции Шаньдун и посетила технопарк Цзяннинь.

По мнению Наливайко, визит украинских журналистов в Китай позволит в ближайшее время установить прямые междуредакционные контакты медиа двух стран. Стоит отметить, вскоре популярный новостной сайт Китая «Женьминьван» получит партнера в Украине.

Журналисты обсудили возможности создания совместных медиа-проектов, во время встречи с руководством провинции Цзянсу четко услышали мессидж к украинской власти, бизнеса и медиа: "Китай открыт для сотрудничества не только на общегосударственном, но и на региональном уровне".

В последнее время, как заявил Наливайко, в международной деятельности НСЖУ определились четыре основных приоритета, это сотрудничество с Международной федерацией журналистов, развитие взаимоотношений с коллегами из Польши, России и Китая.