Украина определилась, кто должен заплатить за ”мазутный” ущерб
12:35, 20 ноября 2007Общество
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Дещица провел брифинг
МИД Украины намерен обратиться к Российской Федерации с просьбой обеспечить возмещение судовладельцами ущерба, нанесенного экологической катастрофой в Керченском проливе в результате аварии российских кораблей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА.
«Речь идет о возмещении со стороны судовладельцев. Речь не идет о возмещении со стороны России как государства», - сказал А.ДЕЩИЦА.
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