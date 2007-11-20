Украина определилась, кто должен заплатить за ”мазутный” ущерб

МИД Украины намерен обратиться к Российской Федерации с просьбой обеспечить возмещение судовладельцами ущерба, нанесенного экологической катастрофой в Керченском проливе в результате аварии российских кораблей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА.

«Речь идет о возмещении со стороны судовладельцев. Речь не идет о возмещении со стороны России как государства», - сказал А.ДЕЩИЦА.