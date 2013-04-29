В Днепропетровской области в канализационной сети ищут двухлетнего ребенка
09:42, 29 апреля 2013Общество
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В Днепропетровской области двухлетний мальчик во время прогулки с родителями попал в открытый канализационный колодец глубиной до 5 м и был отнесен стоковыми водами по коллектору.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7.00 продолжаются поиски ребенка в канализационной сети.
С помощью экскаваторов проводится раскрытие канализационной сети диаметром 400-500 мм
Всего к поисковым работам привлечено 32 человека и 9 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 11 спасателей и 3 единицы техники, от водоканала - 15 человек и 4 единицы техники, от скорой медицинской помощи - 6 человек и 2 единицы техники.
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