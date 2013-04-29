В Днепропетровской области в канализационной сети ищут двухлетнего ребенка

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7.00 продолжаются поиски ребенка в канализационной сети.

С помощью экскаваторов проводится раскрытие канализационной сети диаметром 400-500 мм

Всего к поисковым работам привлечено 32 человека и 9 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 11 спасателей и 3 единицы техники, от водоканала - 15 человек и 4 единицы техники, от скорой медицинской помощи - 6 человек и 2 единицы техники.