Шахта им. Засядько продолжает гореть

На шахте им. Засядько в Донецке продолжается пожар. Судьба 12 горняков по-прежнему неизвестна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Госгорпромнадзора Украины Сергей СТОРЧАК.

"На аварийном участке продолжается пожар. Значительно продвинулись горноспасатели. В шахту доставлены огнетушители, подключена электроэнергия, чтобы откачать воду, чтобы пройти дальше. Будем ставить перемычки и активно тушить…", - сказал он.

С.СТОРЧАК также сообщил, что в данное время пожаром охвачено около 500 метров выработок, на его ликвидации работает 33 отделения горноспасателей.

По словам главы Госгорпромнадзора, на поверхность поднято 78 тел погибших, еще 10 тел готовятся к подъему.

С.СТОРЧАК уточнил, что в больнице находится 31 горняк, один из которых - в стабильно тяжелом состоянии. Состояние остальных горняков медики оценивают как удовлетворительное, в течение недели их выпишут домой.

В заключение С.СТОРЧАК сообщил, что для работы в составе группы специалистов приглашен опытный эксперт из США. "Из США выезжает опытный эксперт в этих вопросах… Мы хотим расширить экспертную группу", - отметил С. СТОРЧАК.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в 3.11 в Донецке на шахте им.А.Засядько на горизонте 1078 м произошел взрыв воздушно-метановой смеси. Найдены тела 88 шахтеров. Всего в шахте работало 457 горняков.

На месте трагедии работает Правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на шахте, которую возглавляет вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Сегодня в Украине – День траура по погибшим горнякам донецкой шахты им.А.Засядько.