В киевском метро мужчина бросился под поезд и погиб

Как передают «Комментарии» со слов очевидцев, станция метро «Нивки» более получаса была закрыта на вход.

В справочной КП «Киевский метрополитен», сообщили, что мужчина сам бросился под поезд и погиб.

Вместе с тем, в управлении милиции метрополитена дежурный не смог озвучить причину произошедшего.

Как сообщал УНИАН, 21 марта на станции метро «Театральная» работники метрополитена заметили на платформе женщину, которой стало плохо, и она потеряла сознание. Тогда работники метро сразу же вызвали «скорую». Медики прибыли в 19:45есть, однако уже в 19:47 констатировали биологическую смерть женщины. Умершей оказалась 52-летняя жительница столицы.