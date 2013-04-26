Метростроевцам Днепропетровска вернули долги по зарплате

Перед сотрудниками АО «Днепрометрострой» погашена задолженность по зарплате. Об этом сообщил и.о. первого заместителя главы правления предприятия Михаил Чернявский.

«Две недели назад мы обратились к вице-премьер-министру Александру Вилкулу, который был инициатором возобновления строительства метрополитена в Днепропетровске, с просьбой оказать содействие в решении задолженности по заработной плате. Мы, метростроевцы и наши семьи, благодарим правительство и лично Александра Вилкула за оперативное решение вопроса и надеемся на скорейшее проведение тендера ЕБРР для ускорения темпа строительства метрополитена. Мы верим, что метро в Днепропетровске будет достроено», - сказал Чернявский, добавив, что в решении вопроса с зарплатой помог также губернатор области Дмитрий Колесников.

Напомним, ранее долг по зарплате перед сотрудниками «Днепрометростроя» накапливался на протяжении трех месяцев.