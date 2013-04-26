Эксперты рассказали, как насытить рынок денежными ресурсами

Власти собираются упростить порядок бюджетного возмещения НДС. 18 апреля проект законодательных поправок "Об усовершенствовании процедуры в отношении финансовых векселей" (№2845) Верховная Рада приняла в первом чтении. Согласно проекту, банковские векселя выпускаются в форме электронного документа, тогда как казначейские могут быть и в документарной, и в электронной форме.

Эксперты констатируют, что появление нового финансового инструмента, который позволит нарастить объем ликвидности без таких плачевных последствий является очень актуальным.

«В 2010 году правительство уже погашало свои долги перед предприятиями с помощью похожего инструмента - НДС-облигаций, которые, кстати, тогда с одной стороны пополнили предприятия оборотными средствами для текущих нужд, а с другой - стали драйвером роста экономики. А поскольку казначейские финансовые векселя являются фактически аналогом НДС-облигаций, то и они должны дать положительный стимул роста экономики. Этот эффект мы получим благодаря насыщению экономики и бизнеса дополнительными деньгами», - рассказывает независимый финансовый эксперт Анатолий Заика.

В то же время, по его словам, в этой ситуации важен четкий мониторинг работы с векселями, в частности, по контролю за возмещением средств по ним.

Сейчас Нацбанк принимает ОВГЗ-НДС в качестве обеспечения рефинансирования банков. Эксперты добавляют, что аналогично предполагается поступать и с векселями: их можно будет использовать как для операций РЕПО с регулятором, так и для получения кредитов от Нацбанка в качестве залога. Однако если ОВГЗ-НДС нельзя использовать в качестве средства платежа, так как они выпущены в виде облигаций, то векселя можно использовать для оплаты товаров и услуг. Именно это наиболее важно для банков, которые будут скупать финансовые казначейские векселя, как раньше скупали ОВГЗ-НДС у юридических лиц.