Прямые иностранные инвестиции в экономику Украины выросли на 70,5%

Общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в экономику Украины (с учетом переоценки, потерь, курсовой разницы), в январе-сентябре 2007 года составил 5 млрд. 238,8 млн. долл., что на 70,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В частности, по данным Госкомстата, в январе-сентябре 2007 года в экономику Украины иностранными инвесторами направлено 6 млрд. 014,3 млн. долл. прямых инвестиций, в том числе инвестиции из стран СНГ составили 421,4 млн. долл. (7% общего объема), из других стран мира - 5 млрд. 592,9 млн. долл. (93%).

При этом за 9 месяцев т.г. нерезидентами выведено капитала на 1 млрд. 031,5 млн. долл.

Также сообщается, что за январь-сентябрь т.г. значительно вырос капитал нерезидентов из Кипра - на 1 млрд. 774,9 млн. долл., Швеции - на 739,4 млн. долл., Нидерландов - на 639,9 млн. долл., Австрии - на 376,8 млн. долл., Российской Федерации - на 341,2 млн. долл., Великобритании - на 248 млн. долл., Польши - на 245,3 млн. долл., Франции - 195,3 млн. долл. и Германии 181,3 млн. дол.

Справка УНИАН. В 2006 году в Украину иностранными инвесторами было вложено 4 млрд. 580,5 млн. долл. прямых инвестиций, что на 41,8% меньше, чем в 2005 году.

Прирост прямых иностранных инвестиций в Украину за 2005 год составлял 7 млрд. 328,2 млн. долл., что в 3,3 раза больше, чем за 2004 год.