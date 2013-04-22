Охранники под видом сигнализации устанавливали в офисах «жучки» и камеры

Красногвардейский районный суд Днепропетровска за установление специальных технических средств негласного получения информации, запрещенных для продажи и использования в Украине («жучков») осудил двоих работников одной из охранных фирм.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ, на прошлой неделе приговор суда вступил в силу.

Один охранник осужден к 4,5 годам лишения свободы, второй - к 4 годам. Обоим установлен испытательный срок один год.

Злоумышленники, действуя под прикрытием фирмы, которая специализируется на установлении систем охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения, принимали и выполняли заказы по монтажу и оборудованию офисов и других помещений средствами негласного аудио-видеоконтроля.

Сотрудники СБУ также задокументировали неоднократные факты сбыта и установления преступниками «жучков» в частных помещениях Днепропетровска с последующим камуфлированием их под предметы быта и интерьера.

В отношении охранников УСБУ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины.