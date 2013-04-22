Регионал назвал оппозиционеров пилотами-неудачниками

Такое мнение он высказал в прямом эфире программы «Шустер LIVE» на телеканале Интер.

«Нужно просто дать объективные данные, без эмоций, без надрыва, без истерики относительно динамики роста или падения валового внутреннего продукта, по динамике роста или падения социальных выплат, по динамике всех этих ключевых моментов, определяющих состояние общества. И тогда, очевидно, можно было бы получить объективную информацию... Возьмем, например, 2008-2009 год - 28% падение производства промышленной продукции, 19% за два года падение валового внутреннего продукта, 22,5% инфляции, обесценивание гривны вдвое. Помните, как это происходило, два раза за одну ночь? Взяли эти показатели, потом посмотрели следующее правительство, сейчас – это правительство Азарова, его показатели», - обратил внимание политик.

В связи с этим, критика оппозиционерами деятельности действующего правительства напомнила ему ситуацию, когда неудачливые пилоты учат других, как правильно летать.

«Потому мне напоминает порой эта критика ситуацию, когда пилоты, я никого не обижаю, пилоты-неудачники, которые ни разу нормального полета не сделали, которые либо падают все время, или инциденты постоянные, летные такие инциденты все время происходят, а они взяли и стали инструкторами по пилотажа. Понимаете? Они учат других, что и как надо сделать», - отметил Зарубинский.