СМИ: Мобильные операторы повышают тарифы

Об этом сообщает ТВі со ссылкой на газету "Капитал".

Новые тарифы «Киевстар» начнут действовать с 24 апреля. В базовом тарифе по предоплате "Страна Киевстар" вводится абонплата на уровне 1,1 грн в день вместо нынешней 1 грн в день в популярном тарифе "Супер Киевстар".

Но если раньше абонплата позволяла говорить бесплатно внутри сети 70 минут, то с 24 апреля можно будет выговаривать 150 минут. Формально стоимость одной минуты снижается. Впрочем, по данным "Киевстара" за последний квартал 2012 года, клиенты компании в среднем выговаривают 498 минут в месяц, то есть примерно 16 минут в день. Для такого абонента цены на услуги "Киевстара" вырастут на 10-68%.

В марте в базовом тарифе "Астелит" "Свободный life :)" звонки на телефоны других операторов возросли с 0,39 грн до 0,49 грн за минуту. Если вовремя не пополнить счет, то столько же будет стоить связь внутри сети.

В тарифе life :) "Безумный день" абонплата выросла на 18% - до 1,5 грн в день.

Компания "МТС-Украина" также изменила тарифы (оператор называет это "коррекцией тарифов"). В тарифе «МТС Первый" ввели абонплату 0,5 грн в день, пакет внутрисетевых минут в услуге "Супер" подорожал вдвое.

Также с 19 апреля компания подняла стоимость активации услуги "Супер" с 5 до 8-12 грн.