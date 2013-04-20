В Донецке накрыли цех, где шили «Адидас»

В Донецке правоохранители выявили и ликвидировали крупный подпольный цех, который специализировался на изготовлении и подделке обуви известной торговой марки «Адидас».

Как сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, выявленный цех располагался возле гаражного кооператива в одноэтажном здании, помещение которого было поделено на 6 комнат. В одних - работали рабочие, в других - находились складские помещения. Установленный пропускной режим обеспечивал недоступность посторонних в помещение.

В ходе документирования незаконной деятельности «цеховиков» было изъято оборудование, станки для переработки и изготовления обуви, сырье и готовая продукция – около 2 тыс. пар обуви. Также были изъяты клише торговой марки «Адидас», которые использовались для подделки торгового знака.

По имеющейся у правоохранителей информации, всю контрафактную продукцию злоумышленники сбывали на рынках Харькова и Донецка. Оптовых покупателей товара искали и в сети Интернет, рекламируя свою продукцию на различных сайтах. Сбывали товар оптом по 100-300 грн, а реализаторы отпускали его уже по другим ценам, близким к лицензионному оригиналу.

По первичным показаниям, цех открылся недавно. Организатор, ранее не судимый 48-летний житель Донецка, признался, что вложил большие деньги в производство, поскольку оно предусматривало полный цикл - от переработки сырья до изготовления готовой продукции, и хотел получить первую прибыль от реализации большой партии, но не успел, цех был выявлен сотрудниками милиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.229 УК Украины (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, если это причинило материальный ущерб в значительном размере). Санкция статьи предусматривает штраф 17 тыс.-34 тыс. грн. с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, оборудования и материалов, которые использовались для ее изготовления.

В сообщении отметили, что сотрудниками Управления по борьбе с киберпреступностью ГУМВД Украины в Донецкой области был выявлен и ликвидирован подпольный цех в рамках всеукраинской оперативно-профилактической отработки «Пираты», которая проходила со 2 по 17 апреля текущего года и преследовала цель - выявление запрещенного контента, который нарушает авторские и смежные права юридических и физических лиц, а также борьба с подделкой торговых марок и знаков.