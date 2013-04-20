Уполномоченного по правам инвалидов приравняли к замминистра

Соответствующее постановление от 17 апреля 2013 года № 273 размещено на Правительственном портале.

Должность вводится в пределах предельной численности работников Секретариата Кабинета министров Украины. При этом должность приравнивается по условиям оплаты труда, материально-бытового и другого обеспечения к должности заместителя министра Кабинета министров Украины.

Этим же постановлением было утверждено положение о Правительственном уполномоченном по правам инвалидов.