Крымскотатарский язык получил статус регионального
Депутаты Новоалексеевского поселкового совета Херсонской области предоставили крымскотатарскому языку статус регионального на территории поссовета.
Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 18 депутатов поссовета, еще двое воздержались. Депутатский корпус Новоалексеевского поссовета насчитывает 30 депутатов, из которых только пятеро - крымские татары.
Во время рассмотрения вопроса о языке в зале поссовета возникли определенные разногласия. В ходе дискуссии один из депутатов даже покинул зал заседания.
Перед голосованием с поддержкой придания статуса регионального крымскотатарскому языку выступил председатель данного поссовета Александр Бурковский и председатель Генической райгосадминистрации Сейтумер Ниметуллаев. Кроме того, перед депутатами выступил глава регионального Меджлиса Асан Алиев, который подчеркнул, что данное решение позволит сохранить крымскотатарский язык, культуру и традиции этого народа.
Результат голосования депутаты и присутствовавшие в зале представители общественности и журналисты встретили овациями.
В комментария СМИ глава РГА С.Ниметуллаев отметил, что это только первый шаг на пути реализации Закона о статусе регионального языка. Уже на следующую сессию поссовета планируется вынести план мероприятий по реализации данного решения и источники его финансирования.
Как сообщал УНИАН 17 августа 2012 года депутаты Херсонского облсовета приняли решение о придании статуса регионального русскому языку. Также, по информации губернатора области Николая Костяка и главы облсовета Виктора Пелыха, велика вероятность того, что в отдельных районах области региональными могут стать крымскотатарский и турецкий языки.
Позже статус регионального на территории города русскому языку предоставили горсоветы Каховки, Геническа, Херсона, а также, ряд районных советов.