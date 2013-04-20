Крымскотатарский язык получил статус регионального

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 18 депутатов поссовета, еще двое воздержались. Депутатский корпус Новоалексеевского поссовета насчитывает 30 депутатов, из которых только пятеро - крымские татары.

Во время рассмотрения вопроса о языке в зале поссовета возникли определенные разногласия. В ходе дискуссии один из депутатов даже покинул зал заседания.

Перед голосованием с поддержкой придания статуса регионального крымскотатарскому языку выступил председатель данного поссовета Александр Бурковский и председатель Генической райгосадминистрации Сейтумер Ниметуллаев. Кроме того, перед депутатами выступил глава регионального Меджлиса Асан Алиев, который подчеркнул, что данное решение позволит сохранить крымскотатарский язык, культуру и традиции этого народа.

Результат голосования депутаты и присутствовавшие в зале представители общественности и журналисты встретили овациями.

В комментария СМИ глава РГА С.Ниметуллаев отметил, что это только первый шаг на пути реализации Закона о статусе регионального языка. Уже на следующую сессию поссовета планируется вынести план мероприятий по реализации данного решения и источники его финансирования.

Как сообщал УНИАН 17 августа 2012 года депутаты Херсонского облсовета приняли решение о придании статуса регионального русскому языку. Также, по информации губернатора области Николая Костяка и главы облсовета Виктора Пелыха, велика вероятность того, что в отдельных районах области региональными могут стать крымскотатарский и турецкий языки.

Позже статус регионального на территории города русскому языку предоставили горсоветы Каховки, Геническа, Херсона, а также, ряд районных советов.