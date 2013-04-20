В Севастополь вошли военные корабли шести стран

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Командования Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины.

В период с 16 по 18 апреля корабли на пути в Севастополь провели ряд учений, в частности, по отображению воздушной обстановки, маневрированию, буксировке, передаче грузов на ходу, отражению атаки скоростной малогабаритной цели, по контролю гражданской авиации, опросу и досмотру судна, тренировки по мониторингу и контролю судоходства и другие.

В Севастополе моряки Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины встретили и обеспечили швартовку корвета ВМС Болгарии «Решительны», патрульного катера ВМС Грузии «Сухуми», большого десантного корабля Черноморского флота России «Новочеркасск», фрегата ВМС Румынии «Макелариу», фрегата ВМС Турции «Хейбельяда» и морского тральщика ВМС Украины «Черкаси» у причала бухты Курина.

Согласно программе обеспечения визита, состоялась протокольная встреча командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Юрия Ильина с командованием соединения кораблей Blakseafor. Руководитель вида Вооруженных Сил Украины выразил удовлетворение состоянием развития дружественных отношений в рамках соглашения Blakseafor.

«Blakseafor является очень важным соглашением, его практическая реализация способствует поддержанию мира и стабильности в Черноморском регионе», - отметил командующий ВМС ВС Украины во время встречи.

Командир оперативного соединения Blackseafor капитан 1 ранга Хакан Гюнеш (Турецкая Республика), в свою очередь, подчеркнул важность сотрудничества военных моряков с целью укрепления дружественных отношений и приобретения опыта взаимодействия.

Протокольная встреча также состоялась в Севастопольской городской государственной администрации.

Экипажи кораблей Blackseafor в ходе пребывания в Севастополе будут иметь возможность осмотреть выдающиеся места города, а 20 и 21 апреля, с 14.00 до 18.00, корабли соединения Blackseafor будут открыты для посещения жителями и гостями Севастополя.

Как планируется, 23 апреля международное оперативное соединение покинет порт Севастополь с целью осуществления других мероприятий, предусмотренных планом активации.

Справка УНИАН. Многонациональное соединение военно-морского сотрудничества Blakseafor является военно-морским (корабельным) соединением «по вызову», созданным в соответствии с «Соглашением о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества», подписанным 2 апреля 2001 года в Стамбуле (Турция). Основными заданиями Blackseafor является проведение операций по поиску и спасанию, проведение гуманитарных операций, борьба с минной угрозой, осуществление операций по защите окружающей среды, обмен визитами доброй воли и другие задания, согласованные странами-участницами.

Апрельская активация 2013 года является двадцать первым развертыванием военно-морского соединения.

В 2013 году ВМС ВС Украины, как планируется, будут в третий раз принимать командование соединением Blakseafor, которое осуществляется по ротационному принципу.