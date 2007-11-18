Янукович заверяет, что руководство шахты Засядько не заказывало 100 гробов

Премьер министр Украины Виктор Янукович опроверг слухи о том, что администрация шахты имени Засядько уже заказала 100 гробов для похорон погибших в сегодняшней аварии шахтеров, сообщает Остров.

«Нет, я этого не знаю и думаю что это неправда», - сказал, отвечая на вопрос журналистов.

Премьер еще не знает, как долго он пробудет в Донецке. «Мы организовали все необходимые работы, мы считаем, что лишнее количество людей - это суета и оно ни к чему», - сказал он, сообщив при этом, что в любом случае он проведет еще одно заседание рабочей группы по выяснению причин и ликвидации последствий этой трагедии. «Вице-премьер Клюев возглавляет рабочую группу, я сейчас окончательно изучу ситуацию и, думаю, мы проведем еще одно заседание рабочей группы. Возникли некоторые вопросы: я посмотрю, как они будут решаться», - сказал он.

Кроме того, премьер сообщил, что он обязательно встретится с родственниками жертв аварии побывает в больнице.