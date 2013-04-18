Зурабов: Россия не исключает возврата к первоначальным договоренностям об Ан-70

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов журналистам в Киеве.

«В ближайшее время представители Минобороны Российской Федерации намерены посетить предприятие «Антонов» и обсудить все детали проекта с коллегами. И я не исключаю возвращения к первоначальным договоренностям», - сказал М.Зурабов.

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По его словам, проект Ан-70 – это проект, в который Украина и Россия вложили интеллектуальные силы и финансовые ресурсы.

«И насколько я информирован, вопрос (строительства самолета – УНИАН) с повестки дня не снят», - отметил посол.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров во время международного круглого стола «Межпартийное сотрудничество в рамках СНГ» заявил, что Украина продолжит производство военно-транспортного самолета Ан-70 даже без участия России. При этом он отметил, что Украина сможет довести Ан-70 до серийного производства.

Ранее, в начале апреля 2013 года, генеральный конструктор государственного предприятия «Антонов» Дмитрий Кива на авиасалоне в Рио-де-Жанейро заявил, что испытания Ан-70 приостановлены вследствие затягивания работ со стороны одного из двух заказчиков – Министерства обороны России.

Отметим также, что, по словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в РФ Владимира Ельченко, успешная реализация проекта создания нового украинско-российского среднего военно-транспортного самолета Ан-70, как и реализация других совместных проектов, зависит прежде всего от политической воли России.

По словам министра обороны Украины Павла Лебедева, Министерство обороны Украины заинтересовано в завершении строительства самолета Ан-70 и принятии его на вооружение украинской армией. При этом он отметил, что речь о передаче Ан-70 российской стороне не шла.

В конце 2012 года Д.Кива заявлял, что создание серийного производства самолетов Ан-70 возможно в рамках договора о кооперации с Российской Федерацией. Чтобы развернуть в Украине серийное производство по кооперации - с привлечением современных технологий - необходимо порядка 100-150 млн долларов.

В то же время, 15 апреля с. г. советник Президента России Сергей Глазьев в интервью УНИАН заявил, что желание Украины наладить сотрудничество с военным блоком НАТО и попытки передать научно-конструкторскую документацию по военно-транспортному самолету Ан-70 натовским странам обусловили прохладное отношение России к проекту создания самолета в целом.

«В свое время блок НАТО проявил интерес к модели Ан-70, содрал необходимую конструкторскую документацию и обманул Украину. В тот момент, когда в Украине пошел такой крен в сторону сдачи научно-технических достижений натовским странам и, тем более, когда укрепились у власти «оранжевые» и Украина заявила о том, что будет вступать в НАТО, в России были вложены определенные средства в импортозамещение по тем видам военной техники, которая производится совместно. В результате появился модернизированный вариант Ил-76, который является конкурентом Ан-70», - сказал С.Глазьев.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. Ан-70 может перевозить всю номенклатуру аэромобильной военной и инженерной техники практически всех армий мира и доставлять ее на малоподготовленные грунтовые площадки, т.е. непосредственно к месту проведения операции. Согласно расчетам, Ан-70 сможет базироваться на горных аэродромах, расположенных на высоте до 3000 м над уровнем моря.