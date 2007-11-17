На деньги от Гарри Поттера британская кинокомпания построит себе Голливуд

Британская компания Pinewood Shepperton, владеющая киностудиями, где снимались фильмы о Гарри Поттере, намерена расширить принадлежащий ей участок в графстве Бакингемшир (Buckinghamshire) и построить Голливуд на юго-западе Англии, сообщает Daily Telegraph. Инвестиции в проект составят 200 миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов долларов).

На 40,5 гектарах предполагается построить декорации для 18-20 наиболее распространенных сцен, в том числе "центр Нью-Йорка", "каналы Венеции" и "бульвары Парижа". Необычно то, что предусматривается также возведение жилого квартала для создателей декораций. От 2000 до 2250 коттеджей будут вписаны в декорации.

На одобрение проекта уйдет от полутора до двух лет. Предполагается, что он будет способствовать развитию производства кино- и телефильмов в Великобритании. Эта отрасль индустрии приносит экономике страны около 54 миллиардов фунтов стерлингов (около 110 миллиардов долларов) ежегодно.

Напомним, фильмы о юном волшебнике Гарри Поттере были признаны в сентябре 2007 года самым коммерчески успешным кинопроектом в истории. Кассовые сборы пяти фильмов "поттерианы" составили 4,47 миллиарда долларов. Это больше, чем принесли фильмы о Джеймсе Бонде или "Звездные войны".

Лента.ру