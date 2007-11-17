В Одессе пострадали 10 пассажиров маршрутки

В Одессе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 10 пассажиров маршрутки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла вчера, 16 ноября, в 16.15 по вине водителя, который отвлекся от управления и сначала совершил наезд на железобетонную опору освещения, после чего столкнулся еще с одним пассажирским автобусом, двигавшемся в попутном направлении.

Согласно свидетельству о регистрации в автобусе "БАЗ", который попал в аварию, 19 пассажирских мест, в автобусе же на момент ДТП находилось 25 пассажиров. В результате ДТП автобус получил механические повреждения передней и правой частей кузова.