В Минске суд отклонил жалобу украинских активисток

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

«16 апреля в Мингорсуде рассматривалась кассационная жалоба двух гражданок Украины, задержанных в Минске во время Дня воли 24 марта. На следующий день, 25 марта, Ю.Грищук и Ю.Сливинскую суд Советского района Минска обвинил в неповиновении законным требованиям сотрудников милиции и наказал арестом на одни сутки», сообщает ПЦ «Вясна».

Через день в миграционной службе им вернули паспорта и девушки уехали домой.

«Судейская коллегия Мингорсуда, изучив материалы дела, не нашла оснований для отмены прежнего приговора, поэтому жалоба украинок оставлена без удовлетворения в полном объеме», - отмечают белорусские правозащитники.

Справка УНИАН. День воли ежегодно отмечается демократической общественностью Беларуси. Он приурочен к дате провозглашения Белорусской народной республики (25 марта 1918 года).