Киевские власти решили установить реальное число людей в столице
... и докладывать мэру каждые три месяца
В Киеве создан Межведомственный координационный совет по учету численности населения города.
Текст соответствующего распоряжения КГГА размещен на официальном веб-портале городской власти.
Согласно принятому решению, председателем координационного совета назначен и.о. председателя Киевской городской государственной администрации Владимир ГОЛОВАЧ.
Межведомственный координационный совет создан с целью определения фактического количества жителей Киева и эффективного использования бюджетных средств, расчета необходимых объемов бюджетного обеспечения и финансирования социальных программ.
Согласно документы, совет должен разработать и утвердить меры для определения фактического количества жителей столицы и ежеквартально докладывать Киевскому городскому председателю об итогах работы по определению количества населения города.