Пресс-конференция авиакомпании МАУ

В четверг, 18 апреля, в 13:00 в Киеве состоится пресс-конференция, инициированная авиакомпанией «Международные Авиалинии Украины» и посвященная истории взаимоотношений и корпоративному спору между авиакомпанией МАУ и компанией «Свиспорт Интернешнл» в отношении ООО «Свиспорт Украина».

Авиакомпания МАУ приглашает представителей компании «Свиспорт Интернешнл», представителей Посольства Швейцарии в Украине и представителей ведущих украинских и международных средств массовой информации принять участие в пресс-конференции.

Пресс-конференция будет проходить в конференц-зале информационного агентства УНИАН по адресу г. Киев, ул. Крещатик, 4.

Для справки:

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций компании находятся в частной собственности. Флот МАУ состоит из 22 среднемагистральных самолетов Boeing-737, 2 самолетов Embraer-190 и 3 самолетов Ан-148. Авиакомпания соединяет Украину со столицами и ключевыми городами Европы, Азии и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). Более детальную информацию об авиакомпании МАУ можно получить на вебсайте – www.flyuia.com

Пресс-служба авиакомпании «Международные Авиалинии Украины»

Тел./факс: (044) 238 26 97,

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