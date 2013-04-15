Украина за два месяца наторговала в «минус» почти на миллиард долларов

В частности, в январе-феврале 2013 года против января-февраля 2012 года экспорт товаров из Украины вырос на 1,9% - до 10,477 млрд долл., импорт сократился на 6,3% - до 11,380 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,92 (в январе-феврале 2012 года – 0,85).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 195 стран мира.

По данным Госстата, дефицит внешней торговли с самым крупным торговым партнером Украины - Россией - в январе-феврале 2013 года сократился в 1,9 раза - до 1159,609 млн долл. с 2204,459 млн долл.

По итогам января-февраля 2013 года, импорт природного газа уменьшился на 23,2% по сравнению с январем-февралем 2012 года - до 1,977 млрд долл., при этом импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) - на 86,3%, до 83,72 млн долл., импорт каменного угля - на 49,5%, до 318,31 млн долл.

В январе-феврале 2013 года Украина сократила на 7,3% экспорт черных металлов - до 2,334 млрд долл., при этом экспорт изделий из черных металлов уменьшился на 30,5% - до 368,041 млн долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-феврале 2013 года против января-февраля 2012 года вырос на 7,6% - до 1,787 млрд долл., экспорт вырос на 4% - до 1,029 млрд долл.

Украина в январе-феврале 2013 года сократила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей на 12,1% - до 636,809 млн долл., при этом импорт уменьшился на 18,2% - до 804,005 млн долл.

Экспорт зерновых в январе-феврале 2013 года против аналогичного месяца 2012 года вырос на 23,2% - до 475,464 млн долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения вырос на 43% - до 686,842 млн долл.

По данным Министерства доходов и сборов, негативное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам первого квартала 2013 года снизилось на 3,5% - до 2,027 млрд долл.по сравнению с показателем за аналогичный период 2012 года.

Ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий полагает, что ситуация улучшилась преимущественно за счет сокращения импорта минеральных ресурсов – нефти и газа. «Сокращение импорта газа случилось на фоне того, что мы использовали газ из хранилищ на протяжении трех месяцев. Это такие изменения, которые не очень влияют на структурные дисбалансы в экономике. Это восстановится, если не случится конкретных реформаторских мер», - сказала А.Бетлий. По ее словам, эта тенденция является временной, и дефицит торгового баланса будет существенным, хотя и сократится по сравнению с прошлым годом за счет сокращения объема импорта и девальвации гривни.

Как сообщал УНИАН, профицит внешней торговли товарами Украины в январе 2013 года составил 15,8 млн долл. против дефицита 60,5 млн долл. за январь 2012 года.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году.

По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.