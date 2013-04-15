Беркут отпустил задержанных под Межигорьем

11:04, 15 апреля 2013
Общество
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Сотрудники Беркута освободили активистов Демократического Альянса, заблокированных под Межигорьем.

Беркут. Межигорье / Фото Мустафы Найема

После этого активисты ДемАльянса выстроились в колонну и в сопровождении правоохранителей отправились от Межигорья в направлении трассы на Киев, сообщает Украинская правда.

Как известно, в понедельник активисты ДемАльянса собрались под стенами Межигорье, протестуя против задержания двух членов движения.

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