Беркут отпустил задержанных под Межигорьем
11:04, 15 апреля 2013Общество
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Сотрудники Беркута освободили активистов Демократического Альянса, заблокированных под Межигорьем.
Беркут решил провести активистов / Фото Мустафы Найема
После этого активисты ДемАльянса выстроились в колонну и в сопровождении правоохранителей отправились от Межигорья в направлении трассы на Киев, сообщает Украинская правда.
Как известно, в понедельник активисты ДемАльянса собрались под стенами Межигорье, протестуя против задержания двух членов движения.
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