Беркут отпустил задержанных под Межигорьем

После этого активисты ДемАльянса выстроились в колонну и в сопровождении правоохранителей отправились от Межигорья в направлении трассы на Киев, сообщает Украинская правда.

Как известно, в понедельник активисты ДемАльянса собрались под стенами Межигорье, протестуя против задержания двух членов движения.